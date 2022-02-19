TFF 1. Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Boluspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kritik maçta Boluspor, 10 kişi kalan Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün ilk maçında Boluspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Boluspor'a galibiyeti getiren goller Kabongo Kassongo, Gökhan Karadeniz ve Berk Yıldız'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek golü 90+1'de Barış Alıcı'dan geldi. Bu sonuçla Boluspor puanını 34 yaptı, Gençlerbirliği ise 30 puanda kaldı.