Spor Toto 1. Lig'de heyecan 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün ilk maçında Boluspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Boluspor'a galibiyeti getiren goller Kabongo Kassongo, Gökhan Karadeniz ve Berk Yıldız'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek golü 90+1'de Barış Alıcı'dan geldi. Bu sonuçla Boluspor puanını 34 yaptı, Gençlerbirliği ise 30 puanda kaldı.
Boluspor 3-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Boluspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kritik maçta Boluspor, 10 kişi kalan Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 15:32