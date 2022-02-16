Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Ankara Keçiörengücü mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Deniz Turgut xx, Nurettin Dinçer Demir xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Ogün Bayrak xx, Ackah xx (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 90+2 ?), Adamu xx, Ali Yavuz Kol xx, (Aykut Çeviker dk. 81 x), Olawoyin xx, Uzodimma xx (İskandarli dk. 81 x), Hamza Gür xx (Manaj dk. 72 xx)
Yedekler: Boran Güngör, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xx, Birol Parlak xx, Doğa İşleri xx, Kore xx, Nwankwo xx, Otoo xx (Ambrose dk. 46 xx), Anıl Taşdemir xx (Hüseyin Karabey dk. 46 xx), Bilalli xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 46 xx), Kethevoma xx (Cumali Bişi dk. 69 xx)
Yedekler: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Alperen Erdinç, Bezjak, Muhammed Ali Doğan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Hamza Gür (dk. 8), Ali Yavuz Kol (dk. 48), Birol Parlak (dk. 90+2 k.k.) (Ankara Keçiörengücü), Ambrose (dk. 83) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Doğa İşleri, Sedat Dursun (Balıkesirspor)