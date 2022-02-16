TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Denizlispor sahasında Altınordu'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Denizlispor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Denizlispor ile Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Altınordu maçı 16 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak ve TRT AVAZ'dan canlı yayınlanacak.