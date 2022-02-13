Ümraniyespor 3-3 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Ümraniyespor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini Onur Ayık, Mustafa Yumlu (k.k) ve Bammou kaydetti. Konuk takımın golleri ise Bammou (k.k), Eren Tozlu ve Mustafa Yumlu'dan geldi.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022- 16:08