Ümraniyespor 3-3 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Ümraniyespor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini Onur Ayık, Mustafa Yumlu (k.k) ve Bammou kaydetti. Konuk takımın golleri ise Bammou (k.k), Eren Tozlu ve Mustafa Yumlu'dan geldi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022- 16:08
Ev sahibi takımın gollerini Onur Ayık, Mustafa Yumlu (k.k) ve Bammou kaydetti.
Konuk takımın golleri ise Bammou (k.k), Eren Tozlu ve Mustafa Yumlu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor 46, Erzurumspor ise 42 puana yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta programında ise Ümraniyespor sahasında Adanaspor ile, Erzurumspor ise Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.