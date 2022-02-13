Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Eyüpspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Eyüpspor sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Umut Bulut (p) ve 90+7'de Oğulcan Çağlayan (p) kaydetti. Ayrıca konuk takımda 82. dakikada Okan Alkan çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 40 puana yükseldi. Bandırmaspor ise 3 maç aradan sonra kaybederek 39 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Eyüpspor deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.

OĞULCAN İLK MAÇINDA GOL ATTI!

Devre arasında Galatasaray'dan kiralanan Oğulcan Çağlayan, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.



