TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Boluspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Boluspor - Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boluspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Keçiörengücü maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.