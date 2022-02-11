Samsunspor 1-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsun ile Bursa yenişemedi!

Samsunspor 1-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsun ile Bursa yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.