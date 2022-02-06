TFF 1. Lig'de Başkent derbisinde Gençlerbirliğii ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Ankaragücü oldu.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Sinan Osmanoğlu, 63. dakikada Owusu Kwabena ve 74. dakikada Mehmet Uçar kaydetti
Gençlerbirliği'nde Aaron Tshibola 42. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 48'e yükseltti. Gençlerbirliği 26 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Altınordu'ya konuk olacak. Ankaragücü, İstanbulspor'u ağırlayacak.