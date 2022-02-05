Ümraniyespor, son olarak Kocaelispor forması giyen tecrübeli santrfor Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.
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Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, bu kapsamda son olarak Kocaelispor'da top koşturan Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı. Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Fenerbahçe, Karagümrük, Başakşehir, Antalyaspor gibi takımlarda da görev alan 34 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
Hoş geldin Mevlüt! ❤️🤍— Ümraniyespor (@Umraniyespor) February 5, 2022
Kulübümüz Mevlüt Erdinç'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Mevlüt'e hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/BTUG74QnT4