Keçiörengücü 1-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Keçiörengücü ile Samsunspor yenişemedi!

Keçiörengücü 1-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Keçiörengücü ile Samsunspor yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Keçiörengücü sahasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.