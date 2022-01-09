09 Ocak 2022, Pazar
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Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 49. dakikada Umut Bulut kaydetti.
Bu skorun ardından Eyüpspor, puanını 35'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise kendi sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.
Eyüpspor 1-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Eyüpspor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi rakibini Umut Bulut'un golü ile 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 49. dakikada Umut Bulut kaydetti.
Bu skorun ardından Eyüpspor, puanını 35'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise kendi sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.
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