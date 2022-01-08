Bandırmaspor 3-4 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Denizli'den müthiş geri dönüş!
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Bandırmaspor, Denizlispor'la karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapatan konuk takım, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-3 galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Denizlispor kozlarını paylaştı. 7 gol çıkan mücadele, konuk takımın 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bandırmaspor'un gollerini 22. dakikada Hakan Çinemre (k.k), 32'de Doğan Can Davas ve 35'te ise Kerim Avcı kaydetti. Denizlispor'un golleri ise 48. dakikada Oğuz Yılmaz, 51'de İlhan Depe, 65'te ise Özer Özdemir ve 90+6'da Ömer Şişmanoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 32 puanda kaldı. Denizlispor ise 6 maç aradan sonra kazandı ve 19 puana yükseldi.
Ligin 21. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Menemenspor'a konuk olacak. Denizlispor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.
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