08 Ocak 2022, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 3-4 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Denizli'den müthiş geri dönüş!

Denizlispor’dan müthiş geri dönüş!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 08.01.2022

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Bandırmaspor, Denizlispor'la karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapatan konuk takım, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-3 galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Denizlispor kozlarını paylaştı. 7 gol çıkan mücadele, konuk takımın 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bandırmaspor'un gollerini 22. dakikada Hakan Çinemre (k.k), 32'de Doğan Can Davas ve 35'te ise Kerim Avcı kaydetti. Denizlispor'un golleri ise 48. dakikada Oğuz Yılmaz, 51'de İlhan Depe, 65'te ise Özer Özdemir ve 90+6'da Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 32 puanda kaldı. Denizlispor ise 6 maç aradan sonra kazandı ve 19 puana yükseldi.

Ligin 21. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Menemenspor'a konuk olacak. Denizlispor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Ümraniye uzatmalarda kazandı Ümraniye uzatmalarda kazandı
Bursaspor’un toplam borcu açıklandı! Bursaspor'un toplam borcu açıklandı!
Kırmızı kart gördü yerde yatan rakibinin yüzüne tekme attı! Kırmızı kart gördü yerde yatan rakibinin yüzüne tekme attı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör