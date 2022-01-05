Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un toplam borcu açıklandı. Yeşil-beyazlı kulübün borcunun, verilen cezalarla birlikte 1 milyar TL'ye yaklaştığı belirtildi.

Bursaspor Kulübü'nün borcu 30 Kasım 2021 tarihi itibariyle 817 milyon 559 bin 717 TL olarak açıklandı. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da kulübün 173 milyon TL vergi denetim kurulu tarafından cezalandırıldığı belirtildi. Toplamda borcun 1 milyar TL'ye yaklaştığı görüldü.

Bursaspor Divan Kurulu, Bitci Timsah Park'ta toplandı. Bu toplantıda yeşil-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Buna göre 30 Kasım 2021 tarihi itibariyle Bursaspor Kulübü'nün 817 milyon 559 bin 717 TL borcu olduğu açıklandı. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da kulübün 173 milyon TL vergi denetim kurulu tarafından cezalandırıldığı belirtildi. Toplamda borcun 990 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. Ayrıca borcun kalem kalem nerelere olduğu da belirtildi. İşte Bursaspor'un borçlu oldu yerler; kamu borçları: 100 milyon 748 bin 482 TL, futbolcu, kulüp ve transferler: 152 milyon 043 bin 329 TL, yönetici borçları: 278 milyon 063 bin 673 TL, ticari borçlar: 27 milyon 337 bin 372 TL, krediler: 96 milyon 528 bin 454 TL, mahkemeye ve icra dairelerine düşmüş borçlar: 30 milyon 935 bin 899 TL, belediyeye borç: 7 milyon 697 bin 524 TL, bilançoya yansımayan kur riski: 83 milyon 843 bin 165 TL, 2021-2022 sezonu futbolculara yükümlülükler: 5 milyon TL, 2022-2023 sezonu futbolculara yükümlülükler: 50 milyon 830 bin TL, 2023-2024 sezonu futbolculara yükümlülükler: 12 milyon 088 bin TL. Ayrıca 2018-2019-2020 ve 2021 yıllarında denetlemeden henüz ceza gelmediği de açıklandı.

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