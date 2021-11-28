28 Kasım 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 3-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eze hat-trick yaptı! Keçiörengücü kazandı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Maçı Keçiörengücü Eze'nin 3 golüyle 3-2 kazandı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Eze'nin 3 golüyle 3-2 kazandı.

Ümraniyespor'un golleri Camara ve Del Valle'den geldi.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 13'e yükseltti. Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.

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