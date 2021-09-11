11 Eylül 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Manisa FK 0-1 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erzurumspor’dan kritik 3 puan!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçında Erzurumspor deplasmanda Manisa FK'yı Mustafa Yumlu'nun 24. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Manisa FK, Erzurumspor'u konuk etti.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.


Bu sonucun ardından Erzurumspor, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 4. sırada yer aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Manisa FK ise 9 puanla 2. sırada yer buldu.

Erzurumspor, gelecek hafta Ümraniyespor'u konuk edecek. Manisa FK ise Menemenspor deplasmanına gidecek.
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