09 Eylül 2021, Perşembe
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TFF 1. Lig takımlarından transfer tahtasını açamayan tek takım olan Balıkesirspor transferin son günü geçen sezon takım kadrosunda bulunan oyuncuları İbrahim Halil Çolak, Abdülkadir Özgen, Mahatma Otoo ve Foxi Kethevoama ile sözleşme yeniledi. Balıkesirspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız İbrahim Halil Çolak, Abdülkadir Özgen, Mahatma Otoo ve Foxi Kethevoama, bu sezonda da kırmızı-beyazlı formamızı giyecek. Anlaşmalar, camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.
Balıkesirspor'da transferin son günü 4 imza
Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transferin son günü İbrahim Halil, Abdülkadir Özgen, Foxi ve Otoo ile sözleşme uzattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transferin son günü 4 oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Balıkesirspor İbrahim Halil, Abdülkadir Özgen, Foxi ve Otoo ile sözleşme uzattı.
TFF 1. Lig takımlarından transfer tahtasını açamayan tek takım olan Balıkesirspor transferin son günü geçen sezon takım kadrosunda bulunan oyuncuları İbrahim Halil Çolak, Abdülkadir Özgen, Mahatma Otoo ve Foxi Kethevoama ile sözleşme yeniledi. Balıkesirspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız İbrahim Halil Çolak, Abdülkadir Özgen, Mahatma Otoo ve Foxi Kethevoama, bu sezonda da kırmızı-beyazlı formamızı giyecek. Anlaşmalar, camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.
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