23 Ağustos 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Altınordu - Tuzlaspor: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzlaspor Altınordu’yu mağlup etti!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

TFF 1’inci Lig'in 2'nci haftasında Altınordu, sahasında Tuzlaspor’a 3-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 8’inci dakikada Bardhi, 21’inci dakikada İsmail ve 45’inci dakikada Tayfun kaydetti. Altınordu'nun tek golü ise 31'inci dakikada Ahmet İlhan'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Ferhat Öztorun'un ceza yayının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa dokunan Jurgen Bardhi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

21'inci dakikada Erhan Kartal'ın ortasında meşin yuvarlağa kafayla vuran İsmail Konuk, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

31'inci dakikada Feyttullah Gürlük'ün sağdan pasında kale önünde topla buluşan Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı kaleye yolladı ve farkı 1'e indirdi: 1-2.

45+1'inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Tayfun Aydoğan, farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3.

Tuzlaspor, ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

54'üncü dakikada Erhan Kartal'ın pasında topla buluşan Marcus Pedersen'in şutu kalecide kaldı.

56'ncı dakikada Enis Destan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan Özek'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

83'üncü dakikada Kenan Fakılı'nın ortasında topla buluşan Hüsamettin Yener, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
Karşılaşma, Tuzlaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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