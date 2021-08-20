Samsunspor-Balıkesirspor TFF 1. Lig maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek. Ligin ilk haftasını bay geçen Samsunspor geçen sezon son anda kaçırdığı Süper Lig hasretine bu sezon son vermek istiyor. Balıkesirspor ise ligin ilk haftasında Boluspor'u 1-0 ile geçti. Samsunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Samsunspor - Balıkesirspor maçına dair bilmeniz gerekenler...

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Alper Çetin yönetecek.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor ligin ilk haftasını "BAY" geçti. Balıkesirspor ise konuk ettiği Boluspor'u 1-0 ile geçerek ligde 3 puanla başladı.

Mücadeleyi TRT SPOR'dan naklen izleyebilirsiniz.



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