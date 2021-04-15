15 Nisan 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Ankaraspor 2 - 2 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay'a başkentte çelme!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

. Lig'in 30. haftasında, zirve takibini sürdüren , düşme hattındaki 'a konuk oldu. Mücadele ekibi adına, ve , başkent temsilcisi adına ise de ve 'in karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi. İşte detaylar...

. Lig'de zirve takibini sürdüren , başkentte 'a konuk oldu. ekibi, mücadede 2 defa geriye düşmesine karşın 1 puan almayı başardı.

Ankaraspor'un gollerini 9'da ve 50'de kaydederken, Altay'da 25'te ve 80'de karşılık verdi.

Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 54'e, başkent temsilcisi ise 23'e yükseltti.

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