15 Nisan 2021, Perşembe
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Ankaraspor 2 - 2 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında, zirve takibini sürdüren Altay, düşme hattındaki Ankaraspor'a konuk oldu. Mücadele İzmir ekibi adına, Scuk ve Deniz Kadah, başkent temsilcisi adına ise de Samet Kaya ve Pedersen'in karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi. İşte detaylar...
TFF 1. Lig'de zirve takibini sürdüren Altay, başkentte Ankaraspor'a konuk oldu. İzmir ekibi, mücadede 2 defa geriye düşmesine karşın 1 puan almayı başardı.
Ankaraspor'un gollerini 9'da Samet Kaya ve 50'de Marcus Pedersen kaydederken, Altay'da 25'te Scuk ve 80'de Deniz Kadah karşılık verdi.
Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 54'e, başkent temsilcisi ise 23'e yükseltti.
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