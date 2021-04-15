TFF 1. Lig'de zirve takibini sürdüren Altay, başkentte Ankaraspor'a konuk oldu. İzmir ekibi, mücadede 2 defa geriye düşmesine karşın 1 puan almayı başardı.

Ankaraspor'un gollerini 9'da Samet Kaya ve 50'de Marcus Pedersen kaydederken, Altay'da 25'te Scuk ve 80'de Deniz Kadah karşılık verdi.

Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 54'e, başkent temsilcisi ise 23'e yükseltti.

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