TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Bandırmaspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı 21 Mart Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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