21 Mart 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 3-2 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bandırmaspor son nefeste!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 90+7'de bulduğu golle 3-2 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bandırmaspor 3-2 kazandı.

Tuzlaspor 1. dakikada Thuram ve 7'de Gökcan Kaya'yla bulduğu gollerle maçta 2-0 öne geçti. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+2'de Hakan Bilgiç, 54'de Abdurrahim Dursun ve 90+7'de ise Samet Asatekin (k.k) attığı gollerle maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 38 puana yükselirken, Tuzlaspor ise 41 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Adanaspor - Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Adanaspor - Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Anakraspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Anakraspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Akhisarspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Akhisarspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ