Bandırmaspor 3-2 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 90+7'de bulduğu golle 3-2 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bandırmaspor 3-2 kazandı.

Tuzlaspor 1. dakikada Thuram ve 7'de Gökcan Kaya'yla bulduğu gollerle maçta 2-0 öne geçti. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+2'de Hakan Bilgiç, 54'de Abdurrahim Dursun ve 90+7'de ise Samet Asatekin (k.k) attığı gollerle maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 38 puana yükselirken, Tuzlaspor ise 41 puanda kaldı.

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