İşte TFF 1. Lig’de haftanın programı! Kritik hafta…
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. haftanın programı belli oldu. İşte kritik mücadelelerin tarihi, saati ve hakemleri...
Haftanın açılış maçında Giresunspor ile Bandırmaspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Giresunspor - Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
13 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü - Eskişehirspor (Aktepe)
16.00 Boluspor - Akhisarspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adana Demirspor - İstanbulspor (Yeni Adana)
14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor - Ümraniyespor (15 Temmuz)
16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)
16.00 Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu - Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
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