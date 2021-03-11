11 Mart 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

İşte TFF 1. Lig’de haftanın programı! Kritik hafta…

İşte TFF 1. Lig’de haftanın programı! Kritik hafta…
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. haftanın programı belli oldu. İşte kritik mücadelelerin tarihi, saati ve hakemleri...

Haftanın açılış maçında ile , Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Giresunspor - Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

13 Mart Cumartesi:

13.30 - (Aktepe)

16.00 - (Bolu Atatürk)

19.00 - (Yeni Adana)

14 Mart Pazar:

13.30 - (15 Temmuz)

16.00 - (Menemen İlçe)

16.00 -Altay (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu - Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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