TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Ümraniyespor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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