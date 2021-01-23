23 Ocak 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

MKE Ankaragücü teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı'yı getirdi

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

ekiplerinden , teknik direktörlük görevine 'yı getirdiğini açıkladı. Başkent temsilcisi, 47 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine, kulüp antrenörü getirildi. 1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Mustafa Dalcı'nın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz." denildi.

İmza töreninde Kulüp Başkanı ile futbol şube sorumlusu 'nın hazır bulunduğu bildirildi.

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