MKE Ankaragücü teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı'yı getirdi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdiğini açıkladı. Başkent temsilcisi, 47 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine, kulüp antrenörü Mustafa Dalcı getirildi. 1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Mustafa Dalcı'nın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz." denildi.

İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert ile futbol şube sorumlusu Faruk Koca'nın hazır bulunduğu bildirildi.

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