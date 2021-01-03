04 Ocak 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Moussa Sow attı Ümraniyespor 3 puanı kaptı

Moussa Sow attı Ümraniyespor 3 puanı kaptı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

TFF 1. Lig'in 17. haftasında , sahasında 'u ve 'un golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 9. dakikada ve 83. dakikada 'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golü ise 68. dakikada 'dan geldi.

Öte yandan ev sahibi takımda Moussa Sow, 66. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Ümraniyespor bu sonuçla puanını 20'ye yükselterek 11. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Akhisarspor ise 13 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

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