Moussa Sow attı Ümraniyespor 3 puanı kaptı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, sahasında Akhisarspor'u Batuhan Artaslan ve Moussa Sow'un golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor ile Akhisarspor, Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 9. dakikada Batuhan Artaslan ve 83. dakikada Moussa Sow'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golü ise 68. dakikada Musa Nizam'dan geldi.

Öte yandan ev sahibi takımda Moussa Sow, 66. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Ümraniyespor bu sonuçla puanını 20'ye yükselterek 11. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Akhisarspor ise 13 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

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