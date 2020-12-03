03 Aralık 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu corona virüsüne yakalandı

Altay'da corona şoku!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

1. Lig takımlarından Altay'da kulüp başkanı 'nun corona virüsü testi pozitif çıktı.

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da başkan 'nun coronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konuyla alakalı gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hastanede müşahede altında bulunan başkanımızla ilgili tüm sağlık protokolleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Altay'da geçen ekim ayında teknik direktör ve 24 futbolcu dahil toplam 34 kişide coronavirüs tespit edilmişti.

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