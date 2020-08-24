24 Ağustos 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Edwin Gyasi Samsunspor'da!

Samsunspor Edwin Gyasi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

Gelecek sezon hedefini 'e çıkmak olarak belirleyen 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Karadeniz ekibi son olarak forması giyen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Vukan Saviçevic, Ange-Freddy Plumain ve Guy Serge Cedric Yameogo'nun ardından son olarak forması giyen Ganalı kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.


5 kez Gana A Milli Takımı formasını giymiş olan 29 yaşındaki Gyasi'nin imza törenine Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal katıldı.
'den de talipleri olduğu bilinen Edwin Gyasi, kulüp bazında çıktığı 181 maçta 24 gol kaydetti.
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