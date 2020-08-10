10 Ağustos 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Orkun Özdemir Ümreniyespor’da

Orkun Özdemir Ümreniyespor’da
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Kaleci Orkun Özdemir’i, PTT 1. Lig takımlarından ile anlaşması eski takımı Yalova Altınova Belediyespor camiasına büyük sevinç yaşattı.

2017-2018 sezonunda Yalova Amatör Süper Liginde, Altınova Belediyespor'un kalesini koruyan son olarak Serik Belediyespor'da oynayan Orkun Özdemir, PTT 1. Lig takımlarından ile anlaştı. Orkun Özdemir'in birinci lig takımına olmasına çok sevindiklerini ifade eden Altınova Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Güneş, "Eski oyuncumuzun birinci lige çıkması camiamızı gururlandırdı. Kendisine yeni takı mı olan Ümraniyespor'da başarılar diliyoruz" diye konuştu.
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