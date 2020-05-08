Bursaspor'un hocası İbrahim Üzülmez, liglerin devam kararını eleştirip "Yangından mal kaçırır gibi bu kadar acele davranılmasına bir anlam veremiyorum" dedi.

Birçok kişinin statlarda görev yapacağını vurgulayan Üzülmez, "Herhangi bir görevliye bir şey olursa ortada bir vebal oluşacak. Bunun sorumlusu kimler olacak? Biz 'oynanmasın' demiyoruz, ancak yangından mal kaçırır gibi bu kadar acele davranılmasına da bir anlam veremiyorum" diye konuştu.

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