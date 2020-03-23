23 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bireysel çalışıyoruz

Bireysel çalışıyoruz
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Bursa’nın teknik patronu Üzülmez: “Her futbolcuya özel program hazırladık. Kilo alma ve kondisyon kaybını en aza indirmek için bireysel çalışma olacak.”

Bursaspor İbrahim Üzülmez, maçların ve idmanların iptal edildiği dönemde herkesin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Futbolculara koşu aletleri ve bisikletlerinin gönderildiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Bu dönem kilo almaya en müsait dönem. Tabii liglerin ne kadar ertelendiği belli değil. İnşallah kısa sürede döneriz. Ancak kilo alma ve kondisyon kaybını en aza indirmek için oyuncular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor" yorumunu yaptı. Ligde son 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik çıkarmalarının son haftalara girilirken oyuncular üzerinde rahatsızlık yaratabileceğini söyleyen Üzülmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Liglere ara verilmesiyle maç kazanamama psikolojisi üzerimizden atılacak. Kaldığımız yerden devam ettiğimizde oyuncularımıza '6 maçlık bir lig oynayacağız ve en çok kazanan şampiyonluğu alacak' diyeceğiz. Biz de kendimizi bu lige göre hazırlayacağız.
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