TFF 1. Lig’de Adanaspor kader maçına çıkıyor! Düşme potasında olan Adanaspor’un puan kaybına tahammülü yok. Adanaspor kendi evinde başkent temsilcisi Keçiörengücü’nü ağırlıyor. Turuncu beyazlı ekipte tüm camia galibiyete odaklandı. Peki, Adanaspor-Keçiörengücü maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de oldukça kritik bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren Adanaspor-Keçiörengücü maçı turuncu beyazlı ekip için ya tamam ya devam mücadelesi olacak. Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan galibiyete inandığını belirterek, "Bizim için zor bir maç. Rakip, zincirdeki en zayıf halka kadar sağlamdır. O zayıf halkayı bulursak neticeyi lehimize çevirebiliriz. Taraftara da teşekkür ediyorum. Benim buraya gelmeme de vesile oldular, vefalılar" diye konuştu.

ADANASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye'de tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alındı. Bu karar doğrultusunda Adanaspor-Keçiörengücü maçı seyircisiz oynanacak. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak Adanaspor-Keçiörengücü maçı bugün, saat 16:30'da Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.

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