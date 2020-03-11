Altay'da Hatayspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor
Süper Lig'e çıkmak isteyen TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, sahasında lider Hatayspor'u 2-1 devirerek, Süper Lig'e çıkmak yolunda önemli bir adım attı.
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, Altay'ın Süper Lig hedefine ulaşması halinde İzmir'in kazanacağını belirtti.
Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, ligin bitimine 7 maç kala her müsabakayı final niteliğinde gördüklerini, Süper Lig hedefinde en büyük avantajlarının camiadaki istek ve beraberlik olduğunu ifade etti.
Futbolcuların Altay camiasına layık olmak için çabaladığını bildiren Bozok, şunları kaydetti:
"Hatayspor maçını sıralamayı bilmeden izleyen bir futbolsever kesinlikle Altay'ı lider zannederdi. Fatih Karagümrük deplasmanında da bize yakışan bir oyun sergileyeceğiz. Bornova ve Kemalpaşa belediye başkanları maçımıza gelerek bize destek oldular. Kendilerine teşekkür ederken bundan sonra kalan 3 iç saha maçımıza kentimizin tüm belediye başkanlarını ve sivil toplum örgütlerini bekliyoruz. Unutulmasın ki Altay kazanırsa İzmir kazanır. Süper Lig'de olmamız şehrimizin sosyal, kültürel ve ticari hayatını da hareketlendirecektir." Hatayspor karşılaşmasında 2 gole imza atan Marco Paixao, bu sezon gol sayısını 16'ya çıkardı.
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