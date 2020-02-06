06 Şubat 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Gökdeniz’e Kartal pençesi

Gökdeniz’e Kartal pençesi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Kocaelispor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ile ilgilenen takımlar arasına da girdi.

Kocaelispor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ile ilgilenen takımlar arasına da girdi. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon 20 karşılaşmada 10 gol attı. Gökdeniz Bayrakdar için siyah-beyazlılar, Körfez kulübüyle masaya oturacak. Yönetimin hedefi gelecek yılları da düşünerek takımı gençleştirmek.
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