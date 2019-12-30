30 Aralık 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Olaylı maçta kazanan yok!

Olaylı maçta kazanan yok!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 30.12.2019

İlk yarının son haftasında Bolu, Eskişehir'i konuk etti. Yarenler, 42'de Gökhan'la öne geçti: 1-0. Bolu teknik direktörü Osman Özköylü, hakeme itirazı nedeniyle 45'te kırmızı kart gördü. Ardından kulübede çıkan tartışmada Ümit, oyun dışında kaldı. 46'da Mete eşitliği sağladı: 1-1. Poepon'un 59'da atılarak Bolu'yu 10 kişi bıraktığı maçta başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

İlk yarının son haftasında Bolu, Eskişehir'i konuk etti. Yarenler, 42'de Gökhan'la öne geçti: 1-0. Bolu teknik direktörü Osman Özköylü, hakeme itirazı nedeniyle 45'te kırmızı kart gördü. Ardından kulübede çıkan tartışmada Ümit, oyun dışında kaldı. 46'da Mete eşitliği sağladı: 1-1. Poepon'un 59'da atılarak Bolu'yu 10 kişi bıraktığı maçta başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.
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