Altay kapatamıyor

Altay 5 maçtır kalesini kapatamıyor. Genç file bekçisi dün de Abarhoun'un golüne engel olamadı. Sırasıyla Göztepe (2-2), Gençlerbirliği (5-2), Sivas (1-3), Beşiktaş (3-1) ve Rize (2-1) maçlarında toplam 7 gol yiyen Altay, ilk yarıda sadece 3 maçta (Gaziantep 5-0, Galatasaray 0-0 ve Malatya 0-0) kalesinde gol görmedi.

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Altay5 maçtır kalesini kapatamıyor. Genç file bekçisi dün de Abarhoun'un golüne engel olamadı. Sırasıyla Göztepe (2-2), Gençlerbirliği (5-2), Sivas (1-3), Beşiktaş (3-1) ve Rize (2-1) maçlarında toplam 7 gol yiyen Altay, ilk yarıda sadece 3 maçta (Gaziantep 5-0, Galatasaray 0-0 ve Malatya 0-0) kalesinde gol görmedi.