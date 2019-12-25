TFF 1. Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Ligde ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle:
27 ARALIK CUMA:
19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük: Alper Çetin
28 ARALIK CUMARTESİ:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan
16.30 Bursaspor-Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor: Sarper Barış Saka
19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç
29 ARALIK PAZAR:
14.00 Boluspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın
16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay-Giresunspor: Erkan Özdamar
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