25 Aralık 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

İşte TFF 1. Lig'de 17. haftanın hakemleri
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.12.2019

1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Ligde ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle:

27 ARALIK CUMA:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük: Alper Çetin

28 ARALIK CUMARTESİ:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

16.30 Bursaspor-Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor: Sarper Barış Saka

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç

29 ARALIK PAZAR:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay-Giresunspor: Erkan Özdamar

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