TFF 1. Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Ligde ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle:

27 ARALIK CUMA:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük: Alper Çetin

28 ARALIK CUMARTESİ:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

16.30 Bursaspor-Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor: Sarper Barış Saka

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç

29 ARALIK PAZAR:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay-Giresunspor: Erkan Özdamar