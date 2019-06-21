21 Haziran 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Çotanak'ta bombalar patlıyor!

Çotanak'ta bombalar patlıyor!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 21.06.2019

Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Giresun, Denizli’den ve Gazişehir’den ’yı takibe aldı.

'yle yola devam eden Giresunspor'da, transfer harekatı başlıyor... 43 yıllık hasretine son vermek isteyen yeşil-beyazlılar, hücum hattı için önemli iki ismi gündemine aldı. , Denizlispor'un Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynayan sol kanat ve Gazişehir'in on numarası 'yla temas kurdu. İki oyuncunun da Giresun'a sıcak baktığı belirtilirken; bonservis probleminin aşılmasının beklendiği vurgulandı. 30 yaşındaki Burak, geçtiğimiz sezon Denizli'de 33 karşılaşmaya çıkarken; 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Gazişehir'la playoff'tan Süper Lig'e çıkan 29 yaşındaki Kerim ise 27 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Akhisarspor Mehmet Altıparmak ile imzaladı Akhisarspor Mehmet Altıparmak ile imzaladı
Bursaspor için kampanya hazırlığı Bursaspor için kampanya hazırlığı
Akhisarspor Mehmet Altıparmak ile imzaladı Akhisarspor Mehmet Altıparmak ile imzaladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör