22 Şubat 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Eyüp Arın Adanaspor'da!

Eyüp Arın Adanaspor'da!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 22.02.2019

’ı yollayan , göreve ’ı getirdi. Arın sezon sonuna kadar imzaladı.

Spor Toto 1. Lig'e sezona ile başlayan 6. haftada ile anlaşmıştı. Turuncu-beyazlılarda 16 maça çıkan Demirbakan; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Son iki maçta 5 puan kaybının faturası teknik direktör Demirbakan'a kesilmişti. Demirbakan'ın yerine altyapı sorumlusu getirildi. 1996'dan bu yana kulüpte görev yapan Arın, 9. kez Adana'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

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