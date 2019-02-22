22 Şubat 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Eyüp Arın Adanaspor'da!
Giriş Tarihi: 22.02.2019
Coşkun Demirbakan’ı yollayan Adanaspor, göreve Eyüp Arın’ı getirdi. Arın sezon sonuna kadar imzaladı.
Spor Toto 1. Lig'e sezona Cihat Arslan ile başlayan Adanaspor 6. haftada Coşkun Demirbakan ile anlaşmıştı. Turuncu-beyazlılarda 16 maça çıkan Demirbakan; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Son iki maçta 5 puan kaybının faturası teknik direktör Demirbakan'a kesilmişti. Demirbakan'ın yerine altyapı sorumlusu Eyüp Arın getirildi. 1996'dan bu yana kulüpte görev yapan Arın, 9. kez Adana'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı