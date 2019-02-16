MAÇ SONUCU l Hatayspor 1 - 1 Adana Demirspor l ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda skoru değiştirmeyi başaramadı ve devereye 0-0'lık eşitlikle girildi. İkinci yarının 72. dakikasında Yusuf Abdioğlu'nun golüyle 1-0 öne geçen Hatayspor üstünlüğünü korumayı başaramadı. Adana Demirspor 78. dakikada Hatayspor'un golünü atan Yusuf Abdioğlu'nun kendi ağlarına gönderdiği golle skoru eşitledi ve karşılaşma bu golle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Ümit Özat yönetimindeki ikinci maçından ilk puanını alan Adana Demirspor puanını 31'e yükseltirken, Hatayspor 37 puanda kaldı.

Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Ata Yıldırım, Gökmen Baltacı

Hatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz (Dk. 62 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Karim Samb), Mesut Çaytemel, Maiga, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Rassoul, Kaan Kanak, Semih Güler, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Traore, Hakan Bilgiç (Dk. 67 Levent Ayçiçek), Kosecki, Berk Yıldız (Dk. 76 Gladky), Pote (Dk. 87 Anderson)

Goller: Dk. 72 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Dk. 78 Yusuf Abdioğlu (Kendi kalesine) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Maiga, Dk. 75 Kubilay Sönmez, Dk. 77 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 62 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor)