16 Şubat 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

MAÇ SONUCU l Hatayspor 1 - 1 Adana Demirspor l ÖZET

Hatay kaçtı Adana Demir yakaladı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 16.02.2019

1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda skoru değiştirmeyi başaramadı ve devereye 0-0'lık eşitlikle girildi. İkinci yarının 72. dakikasında 'nun golüyle 1-0 öne geçen Hatayspor üstünlüğünü korumayı başaramadı. 78. dakikada Hatayspor'un golünü atan Yusuf Abdioğlu'nun kendi ağlarına gönderdiği golle skoru eşitledi ve karşılaşma bu golle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla yönetimindeki ikinci maçından ilk puanını alan Adana Demirspor puanını 31'e yükseltirken, Hatayspor 37 puanda kaldı.
Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Ata Yıldırım, Gökmen Baltacı

Hatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek, , Hamza Gür, Selim Ilgaz (Dk. 62 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Karim Samb), , Maiga, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Rassoul, Kaan Kanak, Semih Güler, , Süleyman Koç, Traore, (Dk. 67 Levent Ayçiçek), Kosecki, (Dk. 76 Gladky), Pote (Dk. 87 Anderson)

Goller: Dk. 72 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Dk. 78 Yusuf Abdioğlu (Kendi kalesine) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Maiga, Dk. 75 Kubilay Sönmez, Dk. 77 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 62 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor)

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