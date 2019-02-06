06 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Ümit Özat Adana Demirspor'da

Ümit Özat Adana Demirsporda
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Giresunspor macerası yalnızca 28 gün süren 42 yaşındaki , ’un yeni teknik patronu oldu

1. Lig'de sirkülasyonu hız kesmeden sürüyor. 7 Ocak'ta göreve geldiği Giresunspor'dan, geçtiğimiz gün karşılıklı anlaşarak ayrılan 'ın yeni adresi oldu. 3-2'lik Gazişehir Gaziantep galibiyeti sonrasında 'la yollarını ayıran lacivert-mavililer, teknik direktörlük koltuğunu 42 yaşındaki çalıştırıcıya emanet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi. Açıklamada, "Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Takım olduk Takım olduk
‘Tekrar dönmek isterim’ ‘Tekrar dönmek isterim’
Eskişehirsporun ayak sesleri Eskişehirspor'un ayak sesleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör