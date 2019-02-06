Ümit Özat Adana Demirsporda

06 Şubat 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi. Açıklamada, "Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Ümit Özat Adana Demirspor'da
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Giresunspor macerası yalnızca 28 gün süren 42 yaşındaki Ümit Özat, Adana Demirspor’un yeni teknik patronu oldu
Spor Toto 1. Lig'de teknik direktör sirkülasyonu hız kesmeden sürüyor. 7 Ocak'ta göreve geldiği Giresunspor'dan, geçtiğimiz gün karşılıklı anlaşarak ayrılan Ümit Özat'ın yeni adresi Adana Demirspor oldu. 3-2'lik Gazişehir Gaziantep galibiyeti sonrasında Yılmaz Vural'la yollarını ayıran lacivert-mavililer, teknik direktörlük koltuğunu 42 yaşındaki çalıştırıcıya emanet etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi. Açıklamada, "Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!