21 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Yılmaz Vural 3 transfer yapmak istediklerini söyledi

Yılmaz Vural 3 transfer yapmak istediklerini söyledi
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

Demirspor Teknik Direktörü , bir hücum, bir 9 numara, bir de mevkisine düşündüklerini belirterek, "’da toplantılar devam ediyor ama henüz konsantre olduğumuz arkadaşlarımızla bir anlaşma zemini bulamadık onun yerine diğer alternatifleri göz önüne aldık" dedi.

, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Vural, kampta çok iyi hazırlandıklarını, 'e çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Toplamda 8 yaptıklarını ve transfer döneminin hala devam ettiğini belirten Vural, bir hücum oyuncusu, bir 9 numara, bir de mevkisine transfer düşündüklerini ifade etti. Vural, "'da toplantılar devam ediyor ama henüz konsantre olduğumuz arkadaşlarımızla bir anlaşma zemini bulamadık onun yerine diğer alternatifleri göz önüne aldık" dedi. Kamp döneminde 24 antrenman ve 4 hazırlık maçı yaptıklarını belirten Vural, "Hazırlık kampında sakatlıklarla ilgili hiç problemimiz olmadı. Antrenman yoğunluğu oyuncularımızı baya yordu" dedi.

Geçen hafta oynanan ve Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçı hakkında konuşan Vural, "Karabük maçı bizim için hiç kolay geçmedi. İkinci devre her maç böyle olacak çünkü Karabük takımının hocasıyla, yöneticileriyle konuştuğumuzda hala matematiksel umutları olduğunu ve sonuna kadar devam edeceklerini ifade etmişlerdi. Karabük maçında ilk yarı 8 ve 8 olmak üzere 16 net gol pozisyonuna girdik. Bu arada rakibin de 1 tane 1'inci devrede, 4 tane de 2'inci devrede olmak üzere 5 gol pozisyonuna var. Bu bize gösteriyor ki ligin ikinci yarısı hiç kolay olmayacak" dedi. 'u kadro takviyesiyle ve takım olma konusundaki çalışmalarla hedeflerine ulaşacaklarını belirten Yılmaz Vural çabalarının devam edeceğini ifade etti.

Ligin ikinci yarısı için transferin son dakikasına kadar düşündükleri pozisyonlara oyuncuları alıp artık Demirspor'u yarıştıracak takımı kurmak istediklerini söyleyen Vural, "Amacımız ilk 2'ye girmek ya da Play-Off mücadelesine kalan takımlar içindeki en iyi kadroya sahip olmak" dedi.

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