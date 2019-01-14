14 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor’dan dünya devi Barcelona’ya ilginç teklif

Giresunspor’dan Barcelona’ya ilginç teklif
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 14.01.2019

sosyal medya hesabı üzerinden dünya devi ’ya ilginç bir teklifte bulundu. Barcelona’ya ’un bir köyü olan Barça köyüne davet ederek ‘Dünya'nın en kaliteli fındığını yemeye, Giresun'un Barça köyüne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ise bu esprili teklife, "Bu doğru. 'a bağlı 'Barça' isimli bir köy olduğunu biliyoruz. ile olan bağlarımıza bir başka güzel örnek. Orada yaşayan 'Barçalılara' selam olsun" sözleri ile cevap verdi.

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