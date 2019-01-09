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Giresunspor, Renan Foguinho ile anlaştı
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, transfer çalışmaları kapsamında görüştüğü Renan Rodrigues Da Silva ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Brezilyalı önlibero Renan Foguinho'yu transfer etti.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Foguinho ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.
Eren, transferin Giresunspor'a hayırlı olmasını diledi.
Teknik direktör Ümit Özat ile anlaşılan rakam üzerinde asılsız haberler yapıldığını da vurgulayan Eren, "Hocamız kulübümüzün bütçesine uyan makul bir rakama imza atmıştır. Tüm yardımcılarının maaşını kendisi ödemektedir." ifadelerini kullandı.
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