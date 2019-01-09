09 Ocak 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Giresunspor, Renan Foguinho ile anlaştı

Giresunspor, Renan Foguinho ile anlaştı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.01.2019

1. Lig ekiplerinden Giresunspor, transfer çalışmaları kapsamında görüştüğü Renan Rodrigues Da Silva ile anlaşmaya vardı.

1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Brezilyalı önlibero 'yu transfer etti.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Foguinho ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.

Eren, transferin Giresunspor'a hayırlı olmasını diledi.

Teknik direktör ile anlaşılan rakam üzerinde asılsız haberler yapıldığını da vurgulayan Eren, "Hocamız kulübümüzün bütçesine uyan makul bir rakama imza atmıştır. Tüm yardımcılarının maaşını kendisi ödemektedir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Oyuncularım saygı duyulacak bir mücadele gösterdiler "Oyuncularım saygı duyulacak bir mücadele gösterdiler"
Giresunspor Cristian Tanaseyi renklerine bağladı Giresunspor Cristian Tanase'yi renklerine bağladı
Tavares Altay’da Tavares Altay’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör