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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Boluspor hazırlıklarını tamamladı

    Boluspor hazırlıklarını tamamladı
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    , ile oynayacağı Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçının Bolu'daki hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Karaçayır Mahallesi'nde kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde koşu çalışması yapan Bolu ekibi, antrenmanı esneme hareketleriyle bitirdi.

    Antrenman sonunda Taraftar ve Stadyum Sorumlusu Erkan Bektaş takıma "şampiyonluk" pastasını ikram ederken, pasta Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kesildi.

    Boluspor, deplasmanda 11 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de oynayacağı maçı için yarın sabah saatlerinde kentten ayrılacak.

    BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI
    Bu arada Boluspor yönetimi, 15 Mayıs Salı günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Gazişehir Gaziantep play-off yarı final ikinci karşılaşmasının bilet fiyatlarını belirledi.

    Numaralı tribün biletleri 50, kapalı, maraton ve kale arkası 10'ar lira ve çocuk tribünü biletleri de 3 liradan satışa sunuldu.

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