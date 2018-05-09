Başkan açıkladı: "Prensipte anlaşmaya vardık"

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in devam etmesi konusunda prensipte anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yola devam etmek istediklerini belirtti.

İbrahim Üzülmez ile ayrıntılar konusunda henüz konuşmadıklarını vurgulayan Yardımcı, "İbrahim hoca ile kaç yıllık sözleşme imzalayacağımızı henüz konuşmadık. Prensipte mutabıkız. İyileştirme yapacağız. Süper Lig'e yakın bir sözleşme olacak, onu da önümüzdeki hafta netleştireceğiz" diye konuştu.

"Mayıs sonuna kadar üç tane 'baba' dediğimiz oyuncuyu bitirmek istiyoruz"

Şampiyon teknik direktörleri ile yola devam etmelerinden dolayı mutlu olduklarının altını çizen Yardımcı, "Hazır bir ekip ile yola devam edeceğiz. Zaman kaybımız yok. İbrahim hoca takımı ve piyasayı biliyor. Zaman kaybı yaşamayacağız. Mayıs sonuna kadar transfer ağırlığını büyük oranda bitirmek düşüncesindeyiz. En azından mayıs sonuna kadar üç tane 'baba' dediğimiz oyuncuyu bitirmek istiyoruz. Bu konuda hocamız ile hemfikiriz. Yerli ve yabancı olarak bu hafta sonuna kadar netleştireceğiz. Alternatifli bir listemiz var. Ana kadroyu temsil edecek üç transferi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İbrahim hoca işini yaptı"

Tecrübeli teknik adamın iş disiplini ve ekip ruhunun çok yüksek olduğunu belirten Yardımcı, aynı zamanda transferde akçeli işlere girmediğini kaydetti.

Üzülmez'in ilk yarı ve ikinci yarı performansının birbirinden çok farklı olduğuna değinen Yardımcı, "İkinci yarı doğru transferler yapıldı. İbrahim hoca işini yaptı. Doktor teşhisini yaptı, doğru ilaçları buldu. Bizim görevimiz işimizi doğru yapmak, doğru adamları bulmak." değerlendirmesinde bulundu.

Transferlerle ilgili detayların da hafta sonuna kadar belirleneceğine değinen Yardımcı, "Gelecek hafta takımdan ayrılacak ve katılacaklar hakkında yaklaşık bilgi verebiliriz. Transfer ile ilgili kesin liste çıkmadığı için sayı vermek doğru olmaz ama takım genelinde 10 kişi gidecek ise 10 kişi takıma katılacak." şeklinde görüş belirtti.