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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 1. LİG

    Gazişehir Gaziantep hazırlıklarına devam ediyor

    Gazişehir Gaziantep hazırlıklarına devam ediyor
    TFF 1. LİG
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda Balıkesirspor’u konuk edecek olan , hazırlıklarına devam ediyor.

    Spor Toto 1. Lig'de son iki haftaya girilirken Süper Lig hedefinden kopmak istemeyen Gaziantep ekibi işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz hafta, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Ankaragücü'ne 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak ilk iki şansını kaybeden Gazişehir, bu hafta kendi sahasında galip gelerek hem kendini taraftarına affettirmek hem de Play-Off'u garantilemek istiyor. Ligde play-off iddiasını sürdüren Balıkesirspor ile çok kritik bir maça çıkacak olan FK'da, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde maçın hazırlıkları sürdü. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenmanın ilk bölümü ısınma ve düz koşu hareketleriyle geçilirken, ana bölümde ise çift kale maç yapıldı.

    Önemli maç öncesinde kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Pierre Webo dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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