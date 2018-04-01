Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 3 golle geçti
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-1 yendi.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Burak Cansız
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak (Dk. 78 Fıratcan Üzüm) Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer, Aykut Akgün, Ofoedu (Dk. 61 Bilal Aziz Özer), Semih Güler (Dk. 54 Hasan Ayaroğlu), Bruno Mezenga, Semih Şentürk
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 74 Kethevoama), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo (Dk. 78 Mehmet Boztepe), Bülent Cevahir (Dk. 89 Doğa İşeri), Cumali Bişi
Goller: Dk. 45+2 Otoo, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 73 Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok), Dk. 62 Kaan Kanak (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 42 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Cumali Bişi, Dk. 81 Oğuz Yılmaz, Dk. 85 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok) Dk. 46 Kaan Kanak, Dk. 49 Hürriyet Gücer, Dk. 79 Fıratcan Üzüm, Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
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