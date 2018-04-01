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    01 Nisan 2018, Pazar

    TFF 1. LİG

    Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 3 golle geçti

    Balıkesir, deplasmanda Eskişehirsporu 3 golle geçti
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-1 yendi.

    Stat: Yeni Eskişehir

    Hakemler: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Burak Cansız

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak (Dk. 78 Fıratcan Üzüm) Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer, Aykut Akgün, Ofoedu (Dk. 61 Bilal Aziz Özer), Semih Güler (Dk. 54 Hasan Ayaroğlu), Bruno Mezenga, Semih Şentürk

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 74 Kethevoama), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo (Dk. 78 Mehmet Boztepe), Bülent Cevahir (Dk. 89 Doğa İşeri), Cumali Bişi

    Goller: Dk. 45+2 Otoo, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 73 Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok), Dk. 62 Kaan Kanak (Eskişehirspor)

    Kırmızı kart: Dk. 42 Semih Şentürk (Eskişehirspor)

    Sarı kartlar: Dk. 22 Cumali Bişi, Dk. 81 Oğuz Yılmaz, Dk. 85 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok) Dk. 46 Kaan Kanak, Dk. 49 Hürriyet Gücer, Dk. 79 Fıratcan Üzüm, Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

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