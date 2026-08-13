Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 sezonu öncesi Trendyol Süper Lig'e çıkan takımları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp yöneticileri, teknik ekipleri ve oyuncular yer aldı.