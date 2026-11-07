Göztepe-Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ligde 15 puanla 9. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak üst üste 5. galibiyetini almak istiyor. Başakşehir ise zorlu deplasmanda galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Göztepe-Başakşehir karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...