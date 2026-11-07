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Göztepe-Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ligde 15 puanla 9. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak üst üste 5. galibiyetini almak istiyor. Başakşehir ise zorlu deplasmanda galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Göztepe-Başakşehir karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Göztepe-Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı ilk 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, 15 puanla 9. sırada yer alıyor. Son 4 lig maçını kazanan İzmir temsilcisi, galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Başakşehir ise ilk 10 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. Turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda kazanarak puanını 17'ye yükseltmeyi amaçlıyor.


Göztepe-Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. hafta) - 1

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Taha, Godoi, Bokele, Arda Okan, Miroshi, Antunes, Rhaldney, Akonnor, Janderson, Juan

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Kaluzinski, Kemen, Shomurodov, Skov Olsen, Brnic, Selke.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesi, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.. Karşılaşma, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanıyor.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Başakşehir karşılaşması, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Göztepe-Başakşehir karşılaşmasını Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Kerem İlitangil yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu.

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