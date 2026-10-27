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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona eriyor! Aziz Yıldırım Samandıra'da

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından İsmail Kartal dönemi sona eriyor. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Başkan Aziz Yıldırım, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelecek.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona eriyor! Aziz Yıldırım Samandıra'da

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertli yönetimin büyük çoğunluğu teknik direktör değişikliğinin daha doğru olacağı görüşünü taşıyor.

AZİZ YILDIRIM FUTBOLCULAR VE TEKNİK HEYETLE GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile görüşmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti.

Erdem Akbaş, son gelişmeye ilişkin paylaşımında ise Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona erdiğini belirtti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Başkan Aziz Yıldırım'ın, futbolcular ve teknik heyetle bir araya geleceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından gözler, İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

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